Corregedoria tem 48h para se manifestar sobre punições a deputados

Mesa Diretora encaminhou na sexta-feira (8/8) as denúncias contra os deputados que ocuparam o plenário na última semana

Publicado: 11/08/2025 às 10:56

Nesta semana, deputados e senadores de oposição pernoitaram nos plenários da Câmara e do Senado para manter a ocupação das mesas diretoras das Casas, inviabilizando a retomada dos trabalhos legislativos (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A Corregedoria Parlamentar da Câmara dos Deputados recebeu, nesta segunda-feira (11/8), as representações de afastamento contra 14 deputados que participaram da obstrução dos trabalhos na Casa na última semana.

A decisão sobre os pedidos de suspensão e cassação dos parlamentares será analisada pelo corregedor Diego Coronel (PSD-BA), que terá um prazo de 48 horas para se manifestar.

As informações são do portal Metrópoles.

