Ao telefone, Lula e Putin falam sobre guerra e Brics

Presidente russo teve conversa de 40 minutos com o mandatário brasileiro, que enfatizou o apoio ao diálogo e a uma solução pacífica com a Ucrânia

Presidente Lula (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, neste sábado (9), telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a ligação durou cerca de 40 minutos.

O presidente Putin falou a respeito das discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia. Ele teria agradecido, segundo a informação, "o empenho e interesse do Brasil nesse tema".

Lula enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China.

Brics

Os dois presidentes também discutiram o atual cenário político e econômico internacional na ligação. Falaram sobre a cooperação entre ambos os países no âmbito do Brics.

O presidente Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da Cúpula do Briscs, realizada nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. Na esfera bilateral, reforçaram a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano.