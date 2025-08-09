Morre Dona Maria Cândida, mãe de ministro André de Paula

Dona Maria era casada com o empresário André de Paula, ex-presidente do Banco do Estado de Pernambuco (Bandepe), que faleceu em 18 de julho, aos 88 anos

Ministro André de Paula e mãe Maria Cândida (Foto: Reprodução)

Na manhã deste sábado (9), faleceu dona Maria Cândida Moura Alves de Paula, mãe do ministro de Pesca e Agricultura, André de Paula. Dona Maria era casada com o empresário André Carlos Alves de Paula, ex-presidente do Banco do Estado de Pernambuco (Bandepe), que faleceu em 18 de julho deste ano, aos 88 anos.

O ministro André perde seus pais no intervalo de pouco mais de um mês. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.

Em nota, o Ministério da Pesca e Aquicultura manifestou pesar pela perda nas redes sociais.

Confira a nota do MPA na íntegra:





"O Ministério da Pesca e Aquicultura expressa seu pesar pelo falecimento da senhora Maria Cândida Moura Alves de Paula, mãe do ministro André de Paula, ocorrido na manhã de hoje.

Manifestamos nossa solidariedade ao ministro, seus familiares e amigos, desejando serenidade, força e união neste momento delicado.





Ministério da Pesca e Aquicultura

Governo Federal".