Conselhão de Lula declara apoio ao STF e à soberania do país

Carta divulgada nesta terça-feira (5/8) defende soberania nacional em meio à crise com os Estados Unidos

O documento afirma que a soberania brasileira �© um princ�­pio inegoci�¡vel e defende a atua�§�£o do Supremo Tribunal Federal (STF) (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, que é formado por representantes da sociedade e assessora a Presidência da República, divulgou nesta terça-feira (5/8) um manifesto em defesa da soberania. A manifestação vem em meio à crise das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. A carta foi lida pela atriz Dira Paes, durante a abertura da 5ª sessão plenária do colegiado.

O documento afirma que a soberania brasileira é um princípio inegociável e defende a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).



“A soberania nacional está declarada no art. 1º da nossa Constituição. O respeito a esse princípio é condição inegociável nas relações com os demais países”, diz o manifesto.

Veja a reportagem completa no portal Metrópoles.

Veja a reportagem completa no portal Metrópoles.