Danilo Cabral anuncia saída da Sudene

Presidente da Sudene, Danilo Cabral (Crysli Viana/DP Foto)

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral anunciou há pouco a exoneração do cargo, em nota, após dois anos e dois meses.

Danilo sai da Sudene após a reivindicação do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e seu grupo político, em defesa do eixo Suape da Transnordestina.

Em nota, Danilo agradeceu a todas as manifestações de apoio e solidariedade recebidas nos últimos dias e também ao presidente Lula (PT) e ao ministro da Integração, Waldez Goes, pela confiança.

Leia a nota na íntegra:

Fui comunicado de meu desligamento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), após dois anos e dois meses de intensa dedicação. Foi uma honra servir ao Brasil, em especial ao povo nordestino, nesse período desafiador e transformador.

Agradeço ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro Waldez Góes pela confiança, e à valorosa equipe da Sudene pelo trabalho conjunto que realizamos.

Deixo o cargo com a convicção do dever cumprido. A SUDENE VOLTOU.

Agradeço também a todas as manifestações de apoio e solidariedade recebidas nos últimos dias. Continuarei atuando em favor do desenvolvimento do Nordeste — especialmente de Pernambuco, minha terra natal — com o olhar firme na superação das desigualdades e na melhoria da qualidade de vida do nosso povo.

A luta por Pernambuco é minha missão de vida. Seguiremos juntos.