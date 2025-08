Bolsonaro e Moraes são assunto na Câmara do Recife em volta do recesso

Neste segundo semestre, a base governista vai pautar nova Lei de Permissão do Uso e Ocupação do Solo e oposição reclama do aumento de pessoas em situação de rua no Recife

Plenário da Câmara de Vereadores do Recife (Fotos: Francisco Silva/ DP foto)

Nesta segunda-feira (4), na Câmara dos Vereadores do Recife retornou aos trabalhos após o recesso durante o mês de julho e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foram assuntos no plenário.

O vereador Thiago Medina (PL) pediu a saída de Moraes do STF e citou a mobilização do domingo (3), em Bolsonaro. “Fora Alexandre de Moraes, foi por isso que todo o Brasil foi às ruas ontem (domingo), uma das maiores manifestações que o Recife já viu, diferente da manifestação do dia 1º. O Brasil cansou da esquerda, cansou dos tiranos que estão no poder. E ontem foi o recado que a gente passou para o mundo”, afirmou o vereador.

“Ficou claro, o Brasil mandou recado, Recife mandou o recado, Pernambuco mandou um recado claro, que o país cansou da esquerda, o país não vai mais aceitar a tirania de um homem, Alexandre de Moraes. Esse homem que é o problema do Brasil, enquanto ele não sair do poder, o Brasil não tem jeito”, afirmou o vereador. “E Alexandre, vai por mim, talvez você não acredite, mas a sua hora vai chegar”, finalizou.

A vereadora Jô Cavalcanti (PSOL), falou em seguida, e respondendo a fala do parlamentar, saudou o ministro do STF e disse que a esquerda luta pela democracia boa que “inclua todo mundo”

“Ao contrário de algumas pessoas que são vira-latas nos Estados Unidos, a gente luta pelo direito do Brasil, porque o Brasil é soberano e não tem nenhum país imperialista que tenha que botar o dedo na nossa política. É por isso que eu quero saudar ao Supremo e ao Alexandre de Moraes pelo que está fazendo pelo Brasil, lutando junto com a população para que não tenha tarifaço, para que a gente não tenha que lamber as botas de Donald Trump”, ressaltou a vereadora.

O líder do Governo na Câmara, o vereador Samuel Salazar (PSB), afirmou ter a “melhor expectativa” para a continuidade dos trabalhos no segundo semestre. “Voltamos com a mesma transparência e tranquilidade, sempre com muita verdade, mostrando aquilo que já foi feito e o que está sendo preparado para ser entregue nesse segundo semestre aqui no nosso Recife”.

Salazar ainda ressaltou a importância na discussão da pauta da Nova Lei de Permissão do Uso e Ocupação do Solo, vinda da Prefeitura do Recife. “Foi criada uma comissão especial para a tramitação dessa lei. A gente deve estar fazendo audiência em 21 de agosto para ver o debate, que entendemos que é bem importante para dar uma reordenada na cidade. É uma revisão dessa lei da década de 90 e a gente está revisando ela agora”, contou Salazar.

O vice-líder da oposição, Gilson Machado Filho (PL), ressaltou o trabalho da bancada na fiscalização das ações do prefeito do Recife, João Campos (PSB) neste período, como a situação atual da cidade perante ao aumento de pessoas em situação de ruas, que foi uma das pautas discutidas durante a ordem do dia. O parlamentar solicitou a recriação da Secretaria de Programas Antidrogas.

Gilson também comentou à respeito da manifestação da direita na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, ocorrida no domingo (3), em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e pedindo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

“O pernambucano mostrou a força do conservadorismo, da direita, do bolsonarismo também. O brasileiro cansou de sofrer perseguições políticas e quer o impeachment. A mensagem foi clara: o Senado tem que pautar o impeachment de Alexandre de Moraes e a anistia ampla e irrestrita já”, declarou.

Machado ainda agradeceu o jornalista Paulo Figueiredo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) que está autoexilado nos Estados Unidos: “Vocês são verdadeiros lutadores e vocês são a única esperança de a gente frear o ministro Alexandre de Moraes”.

RETORNO

Durante a primeira reunião também foram aprovadas duas dispensas do prazo de emendas: A instituição do Dia da Literatura Recifense no calendário oficial de eventos do município, e a declaração de utilidade pública do Instituto Pipa.

Da Comissão Executiva, estiveram o presidente Romerinho Jatobá (PSB), o 1º vice-presidente Zé Neto (PSB), a 2ª vice-presidente Professora Ana Lúcia, o 3º vice-presidente Aderaldo Pinto. Todos os 37 vereadores da Casa José Mariano estiveram presentes durante a primeira reunião de retorno no segundo semestre. Durante o pequeno de expediente, discursaram os vereadores Thiago Medina (PL), Jô Cavalcanti (PSOL), Eduardo Moura (NOVO), Luiz Eustáquio (PSB), Júnior de Cleto (PSB) e Gilson Machado Filho (PL).