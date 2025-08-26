Ministro da Defesa de Israel chama Lula de antissemita 'apoiador do Hamas'; Itamaraty reage

O Itamaraty rebateu as acusações de Israel Katz, as classificando como "inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o Presidente Lula

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, criticou, nesta terça (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o chamou de antissemita "apoiador do Hamas" e o associou ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei. O governo brasileiro ainda não se pronunciou.

"Agora, ele [Lula] revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IHRA - o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel - colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Como Ministro da Defesa de Israel, afirmo: saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados", afirmou Katz em uma publicação em português em sua conta oficial no X.

Na publicação, o ministro israelense incluiu uma imagem gerada por inteligência artificial de Lula como um boneco de marionete, sendo manipulado por Khamenei, ilustrado como um titereiro controlando as cordas do presidente brasileiro.

Também através do X, o Itamaraty rebateu as acusações de Israel Katz, as classificando como “inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o Presidente Lula”. “Espera-se do sr. Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque de ontem contra o hospital Nasser, em Gaza, que provocou a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo pacientes, jornalistas e trabalhadores humanitários”, diz a publicação.

“As operações militares israelenses em Gaza já resultaram na morte de 62.744 palestinos, dos quais um terço são mulheres e crianças, e em uma política de fome como arma de guerra imposta à população palestina. Israel encontra-se sob investigação da Corte Internacional de Justiça por plausível violação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Como Ministro da Defesa, o senhor Katz não pode se eximir de sua responsabilidade, cabendo-lhe assegurar que seu país não apenas previna, mas também impeça a prática de genocídio contra os palestinos”, encerra.