Filhos de Bolsonaro movimentam R$ 8 milhões e levantam suspeita de lavagem

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) (à esq.) e o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) (à dir.) (Divulgação)

Relatório da Polícia Federal (PF) com base em dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revela que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) recebeu cerca de R$ 4,1 milhões entre setembro de 2023 e junho de 2025, enquanto o vereador Carlos Bolsonaro (PL) movimentou R$ 4,8 milhões em um ano.

O Coaf identificou as transações como “suspeitas de configurarem indícios de lavagem de dinheiro e outros ilícitos penais” e repassou os dados à Polícia Federal.

O relatório compõem o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo da Ação Penal (AP) nº 2668, que apura suposta tentativa de golpe em 2022. Apesar de ser citado no inquérito, Carlos Bolsonaro não foi indiciado.

