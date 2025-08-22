Bolsonaro movimentou mais de R$ 44 milhões em 2 anos, aponta PF

De acordo com relatório da Polícia Federal, mais da metade das movimentações se deu por meio de Pix

AFPEx-presidente Jair Bolsonaro (SERGIO LIMA/AFP)

A Polícia Federal (PF) identificou movimentações financeiras de cerca de R$ 44,3 milhões nas contas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre março de 2023 e junho de 2025, segundo relatório que integra o inquérito que tramita para apurar a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA contra a soberania nacional. A investigação resultou no indiciamento do parlamentar e do ex-mandatário.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou as transações como “suspeitas de configurarem indícios de lavagem de dinheiro e outros ilícitos penais” e repassou os dados à Polícia Federal.

Leia a íntegra no portal Metrópoles