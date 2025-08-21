Após xingamentos, Eduardo Bolsonaro grava vídeo em apoio a Silas Malafaia

Deputado Eduardo Bolsonaro, que foi chamado por Silas de "babaca", afirmou estar ao lado do religioso e apontou "vazamento seletivo" de mensagem do pastor

Eduardo Bolsonaro (SAUL LOEB / AFP)

Alvo de insultos do pastor Silas Malafaia, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo em que afirma estar ao lado do líder religioso e atribui a divulgação dos áudios a um "vazamento seletivo" do conteúdo apreendido pela Polícia Federal (PF). Na última quarta-feira (20), a PF indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo e Malafaia por suposta tentativa de interferir no curso do processo do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura a articulação de golpe de Estado, em que Bolsonaro é réu.

Em áudios encontrados no aparelho celular apreendido do ex-presidente, divulgados na quarta, Malafaia chama Eduardo de "babaca" e ameaça "arrebentar" com ele. O motivo da irritação era uma declaração do deputado sobre as tarifas impostas pelos EUA sobre produtos brasileiros.

Depois da divulgação do conteúdo, Eduardo usou as redes sociais para minimizar as declarações e dizer que "está junto" ao pastor. "Jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada pois não existe cenário de vitória para o STF", disse, referindo-se à sanção imposta pelos EUA ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, com a Lei Magnitsky.

A aplicação do dispositivo pode ser comprometida após decisão de Flávio Dino, também ministro da Corte, que determinou que normas ou decisões judiciais estrangeiras não produzem efeitos em território brasileiro, salvo se houver validação da Justiça nacional.

"Siga firme e forte, tamo junto, pastor, o senhor é igual a mim e está preocupado com o Brasil dos brasileiros. Bola pra frente" disse Eduardo.

Paralelamente, Moraes, que é relator do processo relacionado à tentativa de golpe, deu um prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro esclareça os "reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga" por parte do ex-presidente.

Já Silas Malafaia teve celular e passaporte apreendidos durante a operação. Ele também está proibido de se comunicar com outros investigados. O pastor entrou na mira da investigação depois que a PF encontrou diálogos em que ele orienta o ex-presidente a incentivar manifestações de rua e disparar mensagens por WhatsApp, mesmo estando proibido de usar redes sociais.

