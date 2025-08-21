Lula faz piada após indiciamento de Bolsonaro: "Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita"

Fala ocorre um dia após Bolsonaro ser indiciado, novamente, pela PF; veja vídeo

Lula fez piada durante evento em Sorocaba (SP), nesta quinta (21/8) (Ricardo Stuckert / PR e Reprodução/Redes sociais)

Durante a entrega de unidades odontológicas móveis em Sorocaba (SP), nesta quinta-feira (21/8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, brincaram sobre a meia usada pelo mandatário. A piada ocorre um dia após Jair Bolsonaro (PL) ser indiciado, novamente, pela Polícia Federal (PF).



“Tem gente que tem tornozeleira, tem gente que tem meia bonita”, disse Padilha, diante de jornalistas e câmeras. Na sequência, Lula reforçou: “Você viu o que ele falou? Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita”.

Ao descer de um dos veículos oficiais, Lula exibiu o par de meias coloridas, presente do fotógrafo oficial da Presidência, Ricardo Stuckert.

