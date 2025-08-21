Bolsonaro tem até 20h34 desta sexta para explicar "fuga" a Moraes

Prazo foi fixado após um oficial de Justiça entregar a intimação para um dos advogados do ex-presidente, que deverá explicar cautelares

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Foto: Evaristo SA /AFP)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem até as 20h34 desta sexta-feira (22/8) para responder ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após relatório da Polícia Federal (PF) apontar “risco de fuga” do ex-mandatário.

Segundo a PF, a suspeita surgiu a partir de um documento encontrado no celular de Bolsonaro. O material seria um rascunho de carta endereçada ao presidente da Argentina, Javier Milei, na qual o ex-chefe do Executivo solicita asilo político.

Um oficial de Justiça intimou, por WhatsApp, um dos advogados do ex-presidente após a decisão de Moraes nessa quarta-feira (20/8). De acordo com o magistrado, há indícios de que Bolsonaro desrespeitou restrições impostas pela Corte e voltou a adotar condutas ilícitas.

