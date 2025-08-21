Flávio explica xingamento de Eduardo a Bolsonaro: "Calor da emoção"

Em mensagens reveladas pela PF, Eduardo Bolsonaro se exaltou com o pai, Jair Bolsonaro, e o chamou de "ingrato do caralho"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o relator da PEC que ficou popularmente conhecido como "PEC das praias" (Crédito: Igo Estrela / Metrópoles)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) minimizou o atrito entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em troca de mensagens revelada nessa quarta-feira (20/8). Como mostrou o Metrópoles, Eduardo xingou o pai e o chamou de “ingrato do caralho”.

Flávio criticou a exposição dos diálogos e afirmou que a discussão ocorreu no “calor da emoção”. Segundo o senador, a conversa se deu na época em que Eduardo se via pressionado a permanecer nos Estados Unidos, diante da possibilidade de apreensão do passaporte.

“Você imagina a cabeça do Eduardo em um momento desse. Tomar uma decisão que vai impactar sua esposa, o futuro dos filhos dele […] Naquele momento ele está, na cabeça dele, se expondo, buscando algo que, eu concordo, tem de haver alguma coisa de fora do Brasil porque aqui dentro não há o que fazer”, defendeu o político em entrevista ao canal Auriverde Brasil.

