Política
BRASIL

Flávio explica xingamento de Eduardo a Bolsonaro: "Calor da emoção"

Em mensagens reveladas pela PF, Eduardo Bolsonaro se exaltou com o pai, Jair Bolsonaro, e o chamou de "ingrato do caralho"

Daniela Santos - Metrópoles

Publicado: 21/08/2025 às 15:17

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o relator da PEC que ficou popularmente conhecido como "PEC das praias"/Crédito: Igo Estrela / Metrópoles

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o relator da PEC que ficou popularmente conhecido como "PEC das praias" (Crédito: Igo Estrela / Metrópoles)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) minimizou o atrito entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em troca de mensagens revelada nessa quarta-feira (20/8). Como mostrou o Metrópoles, Eduardo xingou o pai e o chamou de “ingrato do caralho”.

Flávio criticou a exposição dos diálogos e afirmou que a discussão ocorreu no “calor da emoção”. Segundo o senador, a conversa se deu na época em que Eduardo se via pressionado a permanecer nos Estados Unidos, diante da possibilidade de apreensão do passaporte.

Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro
Flávio Bolsonaro disse que há suspeitas nas movimentações financeiras de outros partidos. Foto: Fábio Teixeira/AFP
O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Foto: Arquivo/Agência Brasil

“Você imagina a cabeça do Eduardo em um momento desse. Tomar uma decisão que vai impactar sua esposa, o futuro dos filhos dele […] Naquele momento ele está, na cabeça dele, se expondo, buscando algo que, eu concordo, tem de haver alguma coisa de fora do Brasil porque aqui dentro não há o que fazer”, defendeu o político em entrevista ao canal Auriverde Brasil.

