Eduardo xinga Bolsonaro em mensagem: "VTNC seu ingrato do caralho!"

Mensagens de Eduardo a Bolsonaro (ReproduÃ§Ã£o)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) chamou o pai, Jair Bolsonaro (PL), xingou o pai (VTNC – abreviação de um xingamento) e o chamou de “ingrato do caralho” em mensagens de WhatsApp reveladas pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (20/8).

O episódio ocorreu após o ex-presidente afirmar, em entrevista, que o filho não era “tão maduro assim” para a política, ao comentar a troca de críticas entre Eduardo e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A declaração irritou Eduardo, que respondeu ao pai com palavrões e ameaças. Ele afirmou que já havia superado as divergências com Tarcísio, mas que, após as falas de Bolsonaro, cogitava “dar mais uma porrada nele”.

