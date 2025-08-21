Bolsonaro descartou pedir asilo na Argentina, diz advogado

Paulo Cunha Bueno, um dos advogados que defendem Bolsonaro no julgamento da trama golpista, confirmou que o ex-presidente, de fato, recebeu uma minuta com proposta de asilo no país vizinho

AFPEx-presidente Jair Bolsonaro (SERGIO LIMA/AFP)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quinta-feira (21/8), que ele descartou um pedido de asilo político à Argentina.

Paulo Cunha Bueno, um dos advogados que defendem Bolsonaro no julgamento da trama golpista, confirmou que o ex-presidente, de fato, recebeu uma minuta com proposta de asilo no país governado pelo aliado Javier Milei, mas não aderiu à ideia.

A informação foi divulgada pela coluna da Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, e confirmada pelo Metrópoles.

