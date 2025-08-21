Em prisão domiciliar e em meio ao julgamento da trama golpista no Supremo, ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de novo indiciamento da PF

Bolsonaro: novo indiciamento da PF aumenta pressão às vésperas de julgamento (Foto: Ton Molina/STF)

A Polícia Federal (PF) indiciou, nessa quarta-feira (20/8), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo da Ação Penal (AP) nº 2668, que apura suposta tentativa de golpe em 2022.

Essa é a quarta vez que Bolsonaro é indiciado pela PF. O indiciamento acontece às vésperas do julgamento do núcleo crucial da suposta trama golpista, conforme denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar o caso a partir do dia 2 de setembro.

Desta vez, de acordo com a PF, as ações de pai e filho excederam o contexto da AP 2668, buscando atingir instituições, como o STF e o Congresso Nacional, “objetivando subjugá-las a interesses pessoais e específicos vinculados aos réus julgados no âmbito da mencionada ação penal”.

