Brasil tenta última cartada contra tarifaço de Trump

A ida do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da comitiva de senadores aos Estados Unidos marca a última tentativa do Brasil de negociar o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O aumento de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados começa a valer nesta sexta-feira (1º/8).

Mauro Vieira foi a Nova Iorque com o objetivo de participar da conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para a solução da guerra em Gaza. A interlocutores da diplomacia norte-americana ele se colocou à disposição para se reunir com representantes de Trump a fim de negociar as tarifas. No entanto, não recebeu retorno da Casa Branca.

Por outro lado, a comitiva de oito senadores que chegou aos EUA começou a circular por Washington D.C. na tentativa de conscientizar o empresariado e alguns congressistas norte-americanos sobre os efeitos da alta tributária.

