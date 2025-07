Após choro de Bolsonaro, ex-ministro aponta "danos psicológicos"

Ex-ministro do Turismo de Bolsonaro cobra reparação por "danos psicológicos" sofridos pelo ex-presidente: "Alguém tem que pagar"

Jair Bolsonaro chorando durante um culto na Catedral da Bênção (Foto: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto)

Depois da divulgação das imagens de Jair Bolsonaro chorando durante um culto na Catedral da Bênção, no Distrito Federal, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado cobrou reparação por “danos psicológicos” supostamente sofridos pelo ex-presidente.

“Me desculpem, mas alguém tem que pagar pelos danos causados à saúde e ao psicológico do Jair Bolsonaro! Essa perseguição sem fim está acabando com a vida dele e com a de sua família”, escreveu o empresário em suas redes sociais.

Bolsonaro foi às lágrimas durante a fala da esposa, Michelle, na Catedral da Bênção, na quinta-feira (24/7). “Marido, te amo”, disse a ex-primeira-dama. Durante a celebração, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes negou o pedido de prisão preventiva de Bolsonaro, mas manteve as medidas cautelares impostas na sexta-feira (18/7) e confirmadas pela Primeira Turma do STF na quinta-feira.

