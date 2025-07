Defesa de Bolsonaro sobre ordem para tornozeleira eletrônica: "Surpresa e indignação"

Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 - Jair Messias Bolsonaro (Foto: Gustavo Moreno/STF)

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) afirma ter recebido com “surpresa e indignação” a ordem judicial, nesta sexta-feira (18), para que o ex-presidente use tornozeleira eletrônica e seja proibido de usar redes sociais ou de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros.

Réu pela trama golpista, Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal (PF), nesta manhã, que cumpre mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente, em Brasília, e em endereços ligados ao PL. Os agentes teriam encontrado dinheiro vivo, em dólar e real, durante a ação.

Em nota enviada ao Diario de Pernambuco, o advogado Celso Vilardi, que representa Bolsonaro, classificou as medidas cautelares como “severas”.

“A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário”, diz o texto. “A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial”.

Ataque à soberania

As cautelares foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por suposta coação do curso do processo e ataque à soberania nacional. A informação foi divulgada inicialmente pelo G1 e confirmada pelo Diario com fontes no STF.

A decisão ainda está sob sigilo. A expectativa é que o documento só se torne público após o cumprimento de todas as medidas previstas na operação.