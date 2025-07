STF intima Fabio Shor, delegado que indiciou Bolsonaro, para audiência

Na quarta, o delegado da PF não compareceu ao depoimento no STF. Moraes intimou o delegado, a pedido da defesa de Filipe Martins

Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou, nesta quinta-feira (17/7), o delegado Fabio Shor, da Polícia Federal (PF), para depor como testemunha em ação na Corte que apura suposta tentativa de golpe de Estado. O depoimento do delegado estava previsto para essa quarta-feira (16/7), após indicação da defesa do réu Filipe Martins, porém Shor não compareceu.

Agora, o delegado deverá comparecer na audiência por videoconferência na próxima segunda-feira (21/7), às 14 horas.

Após a ausência do delegado na audiência do dia 16, Moraes questionou a defesa de Martins sobre a pertinência de ouvir um delegado que apenas participou das investigações, não dos fatos. O advogado Jeffrey Chiquini quis manter a testemunha e disse que era de extrema importância. Garantiu ainda que faria perguntas pertinentes somente às investigações.



Confira as informações completas no Metrópoles.