"Eu nunca imaginaria brigar com os EUA", diz Lula

Presidente Lula (Foto: Evaristo SA/ AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional, que nunca imaginou comprar uma briga com os Estados Unidos, porque sempre teve uma "boa relação" com os antigos líderes do país. A entrevista foi veiculada nesta quinta-feira, 17.

"Eu nunca imaginaria brigar com os EUA, nunca. Você sabe muito bem que tive um relacionamento extraordinário com todos os ex-presidentes, desde Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e o Joe Biden", declarou Lula.

Lula também disse que o Brasil é um "país que merece respeito" e cobrou isso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em outra parte da entrevista, Lula moderou o tom, e disse que espera ter uma boa relação com o republicano. Segundo o petista, a "supertarifa" também deve criar problemas para o povo americano.

O presidente também disse que, em dois anos e meio de mandato, conseguiu criar 379 novos mercados para o Brasil. O presidente disse ainda que está conversando com empresários e vai conseguir achar uma solução para a crise tarifária.

'Negociador'

Lula afirmou na mesma entrevista que foi criado um "negociador" ao falar da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Esta tarifa foi um erro, não foi bem pensada e foi aplicada na tabela errada, pois demoramos muito para negociar. Não podemos aceitar que um país tente ditar as regras a outro sem se sentar à mesa de negociações", disse Lula.

Lula também disse o Brasil é uma nação que prioriza relações internacionais pacíficas. "Não temos brigas com nenhum país e não queremos".

O presidente também convidou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a comparecer à COP30, que será realizada em novembro em Belém (PA).

Na terça-feira, 15, o governo americano abriu uma investigação contra supostas "práticas desleais brasileiras" e, entre as acusações, estão um suposto avanço no desmatamento. Lula declarou a Amanpour que quer saber se os líderes globais estão "falando sério" sobre o tema. "O Brasil é o país que trata sobre mudança climática mais a sério", afirmou.

"Espero que o presidente Trump venha para a COP30, porque ela será no coração da Amazônia. Antes de tudo, queremos descobrir se os líderes estão falando sério, se estão realmente preocupados quando chegam à COP30", disse Lula.