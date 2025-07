Lula vence IOF e dobra aposta ao vetar aumento no número de deputados

Presidente, Lula (Rafael Vieira)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já iniciaria esta quinta-feira (16/7) com vitória sobre o Congresso, diante do restabelecimento da maior parte do seu decreto de reajuste do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Resolveu aproveitar o bom momento e deixou de lado o mood “paz e amor”, esperando emparedar o Legislativo — ou pelo menos livrar o Executivo de críticas –, ao vetar o aumento do número de deputados de 513 para 531.

Nas palavras de aliados, se Lula viveu um “inferno astral” no início de 2025 com a crise do Pix e o escândalo da farra do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), agora vive um “paraíso astral”. Os termos da astronomia traduzem momentos em que tudo dá errado e em que tudo dá certo, respectivamente.

De junho até o momento, o Congresso foi emparedado pela opinião pública sequencialmente, e o Planalto sente que ganhou terreno em todas. A primeira foi quando deputados e senadores aumentaram a conta de luz dos brasileiros ao derrubar vetos de Lula. Em seguida, o PT e a esquerda tiveram um raro sucesso nas redes, desgastando o Legislativo pela sua resistência a taxar os mais ricos e fundos isentos após a derrubada do decreto do IOF.

