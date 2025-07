"Querem me destruir por completo", diz Bolsonaro, alvo de ações no STF

(Foto: Evaristo Sá / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta segunda-feira (14/7), sem citar nomes, que “querem me destruir por completo”. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou as oitivas das testemunhas de acusação de três núcleos de uma organização criminosa que atuou para desacreditar o sistema eleitoral e legitimar suposto golpe de Estado depois das eleições de 2022.

“O sistema nunca quis apenas me tirar do caminho. A verdade é mais dura: querem me destruir por completo – eliminar fisicamente, como já tentaram – para que possam, enfim, alcançar você. O cidadão comum. A sua liberdade. A sua fé. A sua família. A sua forma de pensar. Sem que reste qualquer possibilidade de reação”, escreveu o ex-chefe do Executivo na rede social X.

Bolsonaro afirma que está sendo alvo de “censura” e ameaças de prisão em meio à tramitação de processos contra ele na Suprema Corte. O ex-presidente foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por sua suposta participação em trama golpista após as eleições de 2022.

