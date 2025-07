Bolsonaro diz que não se alegra com tarifaço de Trump e que anistia traria paz

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Fellipe Sampaio/STF)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, neste domingo (13/7), que o tarifaço de Donald Trump tem mais relação com “valores e liberdade”, do que com economia. Na declaração, Bolsonaro disse que não se alegra com as tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras e sugeriu que uma anistia pode trazer “paz para a economia”. Ao impor as tarifas, Trump criticou explicitamente o processo judicial contra Bolsonaro, que está inelegível e é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta tentativa de golpe de Estado.

“O tempo urge, as sanções entram em vigor no dia 1° de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os Poderes nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia também a paz para a economia”, escreveu o ex-presidente do Brasil.

Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro disse: “Não me alegra ver sanções pessoais, ou familiares, a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%”.

