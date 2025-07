Tarifaço de Trump pode beneficiar Lula em 2026

Especialistas e interlocutores do Planalto avaliam que anúncio dos EUA reforça narrativa da soberania e leva governo para retomar a relação com empresários

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert / PR)

O cenário das eleições de 2026 pode já estar sendo delineado com mais um embate entre o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após o anúncio dos EUA de taxar em 50% os produtos importados do Brasil. Segundo análise do economista, doutor em economia e professor da FIA Business School, Paulo Feldmann.

Para o especialista, a intromissão de Trump na investigação contra Bolsonaro, que é réu no STF acusado de ter realizado uma tentativa de golpe de Estado, deve pautar as narrativas eleitorais.

O norte-americano chamou o processo de “vergonha internacional”. Em resposta, Lula declarou que o Brasil, um país soberano, não aceitará “ser tutelado por ninguém", um discurso que aborda a nacionalidade e que, segundo o economista, “é o que Lula precisava para ganhar a eleição”.

“O sentimento de nacionalidade é muito importante. Somos todos brasileiros e queremos que respeitem nosso país”, disse.

Já o economista e professor da UFRPE, Luiz Maia, explica que o comportamento de Trump de ameaçar para obter vantagens em negociações “tem sido o padrão de tudo que Trump fez desde o dia 20 de janeiro”, porém a novidade em relação ao Brasil foi colocar o cunho político e ideológico na ação. E é essa nova postura, segundo Maia, que pode favorecer Lula em 2026.

“Quando ele (Trump) apoiou um certo candidato no Canadá, quem ganhou foi a oposição. Quando ele apoiou um certo candidato na Austrália, quem ganhou foi a oposição. Então, acaba que essas investidas políticas do Donald Trump até agora tem péssimo resultado para ele. E o que pode acontecer no Brasil, hoje, é dar força para Lula e prejudicar ainda mais um possível candidato de Bolsonaro lá na frente”, pontuou.

EMPRESARIADO

Interlocutores do Planalto consideram que a taxação anunciada por Donald Trump é um “presente” para o Executivo, que busca reviver a “era de ouro” da relação com o empresariado. A avaliação de interlocutores do presidente da República é que nem mesmo o agronegócio e os grandes empreendedores aceitarão calados a taxação de Trump.

Frentes parlamentares que geralmente fazem oposição a Lula, inclusive, já se manifestaram contra a decisão dos EUA e pediram socorro ao governo petista. Os auxiliares do presidente Lula também enxergam uma oportunidade de desgastar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Agora, muitos bolsonaristas estão dizendo que Lula ganhou a eleição e os conservadores que cogitavam votar em Bolsonaro ou em seu indicado, vão rever essa posição”, observou.

Ainda segundo Paulo Feldmann, a eleição de 2026 será “de novo, muito polarizada”.

Em contagem regressiva para o início da corrida eleitoral, o presidente Lula, em entrevista após o anúncio de Trump, declarou que se for necessário, será candidato à reeleição: “Os loucos que governaram esse país não voltam mais".