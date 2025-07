Lula oferece jabuticaba a Trump: "duvido que fique de mau humor"

Presidente Lula brincou com embate tarifário com os Estados Unidos (Reprodução/Redes sociais)

Em meio ao embate tarifário envolvendo os Estados Unidos, o presidente Lula disse que vai levar jabuticabas para o presidente norte-americano, Donald Trump. A brincadeira aconteceu em um vídeo publicado, neste domingo (13), nas redes sociais da primeira-dama, Janja da Silva.

"Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Vou levar jabuticaba pra você, Trump", brincou Lula.

Nas imagens, o presidente brasileiro aparece colhendo algumas frutas. "Você vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática", acrescentou Lula.

Na última quarta-feira (9), Trump anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, prevista para entrar em vigor no dia 1 de agosto. Neste domingo, o presidente convocou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para uma reunião em Brasília, com o objetivo de tratar dos ajustes finais do decreto de retaliação aos Estados Unidos.