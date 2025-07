Usando óculos "juliet", prefeito de Garanhuns sobe ao palco do FIG durante show de Anderson Neiff

Durante show do MC Anderson Neiff no palco Mestre Dominguinhos, o principal polo do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), prefeito Sivaldo Albino confirmou apresentação do artista em 2026

Prefeito Sivaldo ao lado do MC Anderson Neiff (Reprodução)

Usando óculos "juliet", o prefeito Sivaldo Albino (PSB) chamou atenção subir ao palco durante show do MC Anderson Neiff no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), no Agreste de Pernambuco. O artista, que se apresentou na noite da última sexta-feira (11), chamou o político para interagir com o público.

"Eu queria chamar o meu prefeito aqui. Eu sou doido mermo...Chama ele, que hoje é dia de história. O mais bonito, o mais gostoso do Brasil", disse Neiff.

Albino, então, subiu ao palco e cumprimentou o público. "Estão gostando? Querem bis? Próximo ano, FIG 2026, Neiff confirmado", anunciou o prefeito.

FIG

A abertura dos shows no Polo Mestre Dominguinhos aconteceu na quinta-feira (10), com apresentações de Conde Só Brega, Priscila Senna e Tayrone. Em sua 33ª edição, o festival acontece até o dia 27 julho, com mais de 20 polos culturais e atrações de música popular, cultura popular, forró, hip hop, samba, rock, reggae, poesia, circo, teatro e gastronomia.