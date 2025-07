Lula diz que é hora de "mostrar que o Brasil quer ser respeitado"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira (10/7) que este é o momento de o país mostrar que quer ser respeitado no mundo. A fala de Lula foi feita durante uma entrevista concedida ao Jornal Nacional que teve como tema a reação do Brasil à imposição da taxa de 50% aos produtos exportados para os Estados Unidos.



“Essa é a hora da gente mostrar que o Brasil quer ser respeitado no mundo. O Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo e que, portanto, a gente não aceita desaforamento contra o Brasil”, frisou Lula.

Lula afirmou, ainda, que vai organizar uma comissão juntamente com empresários para que se tente negociar a taxa imposta por Trump. No entanto, advertiu que, caso isso não funcione, vai recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) e, em último caso, vai retaliar as taxas impostas pelos EUA. Lula aventou, também, a possibilidade de buscar novos mercados.



Confira as informações completas no Metrópoles.