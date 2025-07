Bolsonaro se manifesta sobre taxação de Trump contra o Brasil

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nesta quinta-feira (10/7), para se manifestar sobre a taxação das exportações de produtos do Brasil para os Estados Unidos em 50%.

Para Bolsonaro, a sanção americana aos produtos brasileiros é um resultado claro do afastamento do Brasil com “seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram” a relação do país “com o mundo livre”. O ex-presidente destaca, ainda, que tal medida nunca teria acontecido sob sua gestão.

“Recebi com senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo presidente Donald J. Trump ao governo brasileiro, comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros. Deixo claro meu respeito e admiração pelo Governo dos Estados Unidos”, expressa ele.



