Daniel Coelho anuncia equipe para Secretaria Executiva da Causa Animal

Recém-empossado, Daniel começa a estruturar o setor com Nathalie Mendonça, antiga administradora de Fernando de Noronha, e o veterinário Gustavo Pereira como gerente geral

Daniel Coelho anuncia equipe técnica da Secretaria Executiva da Causa Animal (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os nomes que vão compor a Secretaria Executiva da Causa Animal foram anunciados por Daniel Coelho nesta segunda (7). Na frente do setor estará Nathalie Mendonça Ribeiro, engenheira agrônoma que ocupou o cargo de administradora de Fernando de Noronha até março deste ano. Como gerente geral, foi nomeado o veterinário Gustavo Pereira, que teve participação na Comissão de Defesa Animal da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE).

A nomeação de Nathalie foi assinada pela governadora Raquel Lyra (PSD), e publicada no Diário Oficial na última sexta (4). Seis meses após sua criação, a equipe também contará com a advogada Camila Magalhães, superintendente da Causa Animal.

Recém-empossado na Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas), Daniel, que retorna ao secretariado da governadora, começa a estruturar a secretaria executiva criada há seis meses.

"Estamos formando uma equipe com profissionais extremamente capacitados, para que a gente possa implementar as políticas públicas para a causa animal em Pernambuco. O Governo do Estado se coloca na linha de frente de atuação pelo bem-estar de cada um dos nossos animais", salientou o secretário.

Nos próximos dias, os novos integrantes do setor, vinculado à pasta de Coelho, devem apresentar seu plano de trabalho, além de ações prioritárias, objetivos e diretrizes da sua atuação na causa animal no estado de Pernambuco.