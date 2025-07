Fernando Ferro: "Não dá para fazer unidade com quem está degradando o PT"

Fernando Ferro concorre à presidência do PT em Pernambuco (Chrysli Viana/DP)

O ex-deputado federal Fernando Ferro disse, neste domingo (6), que esse Processo de Eleição Direta (PED) do PT está servindo ao propósito de alertar sobre a ineficácia da atual direção estadual. Candidato a presidente estadual pela corrente Avante PT, Ferro considera que a mudança é necessária para o partido voltar a ter força em Pernambuco e não ficar submisso a outros grupos politicos.

“Esse PED foi uma provação para a militância e o retorno está sendo muito bom. Queriam uma eleição silenciada e nós cobramos uma melhor organicidade do PT”, disse Fernando Ferro ao Blog Dantas Barreto, quando chegou para votar na Escola Estadual Darcy Ribeiro, no Cordeiro, no Recife.

Ferro ressaltou que, na sua gestão, o PT pernambucano vai recuperar a identidade. “Nosso partido governou o Recife por três vezes e hoje está submisso. O PT precisa ter candidato próprio ao Governo do Estado. Falta ousadia e vontade da atual gestão. O Governo Lula tem seis ministros pernambucanos e nenhum é do PT".

"O partido já teve cinco deputados federais e hoje só tem um. O BNB e a Sudene não têm petistas no comando. Isso é culpa da atual direção. Por isso, não dá para fazer unidade com quem está degradando o PT”, disparou o candidato a presidente estadual.

Interferência do PSB

Fernando Ferro ainda levantou a suspeita de interferências externas, principalmente do PSB, para favorecer a candidatura do deputado federal Carlos Veras. “Houve influência externa com interesses políticos. O PSB e outros setores estão interferindo claramente na eleição do PT”, afirmou.