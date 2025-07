Governo Federal anuncia R$ 89 bilhões para Plano Safra. Pernambuco terá R$ 1,2 bi

Valor para Pernambuco será distribuído na agricultura pelo Banco do Nordeste. Do montante nacional liberado pelo Plano Safra, R$ 78,2 bilhões são para o Pronaf

Plano Safra teve aumento de 17% com relação à edição anterior. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Os agricultores familiares vão contar com R$ 89 bilhões de crédito entre 2025 e 2026. Esse foi o valor anunciado do crédito rural pelo presidente Lula (PT), nesta segunda-feira (30), para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026. O montante é recorde para o setor. Em 2024, foram destinados R$ 76 bilhões em recursos.



Desse total, R$ 78,2 bilhões são destinados para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que completa 30 anos de existência. Pernambuco receberá R$ 1,2 bilhão.



No último ciclo, o Banco do Nordeste, responsável por distribuir os recursos na região, firmou contratos que totalizaram mais de R$ 9,6 bilhões com agricultores familiares, distribuídos em mais de 660 mil operações de crédito.

De acordo com uma análise do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), usando a Matriz Insumo-Produto Regional, esse valor contratado com recursos do FNE-Pronaf no Plano Safra anterior ajudou a criar ou manter cerca de 113 mil empregos.

Além disso, estima-se que esse volume tenha aumentado a massa salarial na região em R$ 2,1 bilhões, arrecadado R$ 502 milhões em impostos, gerado R$ 10,5 bilhões em Valor Bruto da Produção e contribuído com R$ 4,6 bilhões para o Valor Adicionado na economia brasileira.

As taxas de juros para esses financiamentos vão permanecer em 3%, mas vão diminuir para 2% para quem produz alimentos orgânicos. O presidente Lula destacou o papel importante dessas taxas baixas, que ajudam tanto a agricultura familiar quanto a economia na totalidade.

"É importante registrar que uma taxa de juro a 5% numa inflação de 5% é taxa de juro zero. É importante lembrar que uma taxa de juro a 3% num país com a inflação de 5% significa menos dois, é menos que juro zero”, afirmou.

O presidente também mencionou a importância da mecanização no campo para melhorar a produtividade e a qualidade de vida dos pequenos agricultores. Ele relembrou o sucesso do Programa Mais Alimentos, que ajudou a indústria de máquinas durante crises passadas, e enfatizou a necessidade de máquinas adequadas ao tamanho das propriedades.

Linhas de crédito

Além disso, novas linhas de crédito foram criadas para apoiar iniciativas como agroecologia, irrigação sustentável e adaptação às mudanças climáticas. Haverá condições especiais de microcrédito para mulheres rurais, com limites de até R$ 20 mil e taxas de juros muito baixas. Os quintais produtivos, que misturam atividades agrícolas e cuidados familiares, também foram destacados como uma forma de integrar produção e vida cotidiana.O plano inclui ainda recursos para o seguro agrícola e compras públicas de produtos da agricultura familiar. O governo destinou R$ 1,1 bilhão para o Garantia-Safra e R$ 5,7 bilhões para o Proagro Mais, entre outros recursos. Lula também anunciou o Programa de Transferência de Embriões, focado na inovação da cadeia leiteira.

Redução de agrotóxicos

Para promover práticas agrícolas mais seguras e saudáveis, reduzindo a dependência de insumos químicos, foi firmado o decreto do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara).

Isso porque dados apresentados indicam que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, o que torna urgente a implementação de políticas para uma transição agroecológica.

O Pronara será gerido de forma interministerial, envolvendo diferentes pastas e contribuições da sociedade civil. Nesta terça-feira (1), também será anunciado o Plano Safra 2025/2026 para o agronegócio, que incluirá crédito e programas voltados a médios e grandes produtores.

Também estavam presentes na cerimônia de lançamento do programa o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do Banco do Nordeste e ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara.

* Com informações da Agência Brasil