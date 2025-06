Paraná Pesquisas: 67% não acreditam na promessa "picanha e cerveja"

Maioria duvida que churrasco com picanha e cerveja caiba no bolso até o fim do governo Lula

A concepção da maioria dos brasileiros, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, é de que até o fim do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estará mais fácil incluir a dupla picanha e cerveja nas compras do mês. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (30/6).

De acordo com a pesquisa, 67,1% dos entrevistados acreditam que a dupla não estará mais acessível ao bolso até o final do governo. Durante a campanha passada, Lula elegeu o churrasco de picanha como uma símbolo da prosperidade que traria para a população.

Por outro lado, 26,3% disseram confiar que haverá melhoria nas condições econômicas até o fim do mandato do petista. Outros 6,6% não souberam ou preferiram não opinar. Você confere a matéria completa no portal Metrópoles.