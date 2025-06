Moraes abre prazo para alegações finais em ação penal contra Bolsonaro

Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 - Jair Messias Bolsonaro (Foto: Ton Molina/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes abriu prazo para as alegações finais do núcleo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na suposta trama golpista. Bolsonaro é réu no processo.

Com a decisão, proferida nesta sexta-feira (27/6), as defesas dos réus na ação penal terão 15 dias para se manifestar sobre o processo. De acordo com Moraes, a medida foi adotada porque todos os requerimentos e diligências da fase de instrução processual já foram cumpridos.

