Jarbas Filho exalta legado do pai e agradece homenagem da Fenearte a Jarbas Vasconcelos

Deputado estadual Jarbas Filho (MDB) relembrou o legado do pai, Jarbas Vasconcelos, na cultura do estado

A cerimônia de abertura homenageou artesãos e nomes que foram importantes na fundação da Fenearte, como a empresária Geralda Alves, Célia Novaes e o ex-governador Jarbas Vasconcelos (Foto: Willams Aguiar)

O Governo de Pernambuco lançou, na manhã desta sexta-feira (20), a 25ª edição da Fenearte. Com o tema “A Feira das Feiras”, o evento acontece entre os dias 9 e 20 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

A cerimônia de abertura homenageou artesãos e nomes que foram importantes na fundação da Fenearte, como a empresária Geralda Alves, Célia Novaes e o ex-governador Jarbas Vasconcelos, criador da feira de artesanato, que neste ano completa 25 anos. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa e contou com a presença do homenageado e da sua família, a exemplo da irmã Lourdinha Vasconcelos e os filhos Andréa Vasconcelos e Jarbas Filho.

Deputado estadual e herdeiro político do ex-governador, Jarbas Filho agradeceu a governadora Raquel Lyra pelo reconhecimento ao trabalho do pai por Pernambuco e também pela defesa da cultura do nosso estado.

“Meu pai foi um grande incentivador da cultura pernambucana, criando a Fenearte e mostrando o nosso potencial para todo o país e para o mundo. Ele valorizou os nossos artesãos e artistas enquanto esteve à frente do Governo de Pernambuco. Essa é uma homenagem merecida e cheia de significado para mim e para a nossa família, que herdou de Jarbas a paixão pela arte e cultura pernambucana, afirmou o deputado em discurso.