TCE-PE lança portal para acompanhamento de gastos públicos com festas

Wesley Safadão lidera ranking dos maiores cachês em PE segundo portal do TCE (DIVULGAÇÃO)

Depois do Portal de Transparência do Ministério Público de Pernambuco, os cidadãos e gestores públicos ganham uma nova ferramenta para acompanhar os gastos com festas e eventos realizado no estado. Trata-se do painel do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE).

A ferramenta, disponível no portal Tome Conta, reúne dados sobre despesas com a contratação de artistas, estrutura de eventos e logística. O painel é atualizado a partir do envio recorrente das informações pelos sistemas RemessaTCEPE, Sagres-EOF e e-Fisco.

O portal mostra que, entre os anos de 2022 e 2025, foram gastos R$ 2,65 bilhões em eventos festivos em Pernambuco. Deste total, R$ 2,29 bilhões pelas prefeituras e R$ 351 milhões pelo governo estadual.

No acumulado do período, o São João lidera os gastos com R$ 584 milhões, seguido pelo Carnaval (R$ 510 milhões), Natal (R$ 52 milhões) e as festas de Ano Novo (R$ 35 milhões).

Nos últimos 12 meses, as despesas somaram R$ 201 milhões para os Festejos Juninos, R$ 214 milhões para o Carnaval, e R$ 38 milhões para Natal e Réveillon.

O painel do TCE apresenta também a relação entre os investimentos em festividades e número de habitantes por município. Nos últimos cinco anos quem lidera é Goiana (R$ 1.657,49/hab). A seguir vem Itapissuma (R$ 1.418,96/hab), Buenos Aires (R$ 1.233,52/hab), Itaquitinga (R$ 1.155,25/hab) e Tracunhaém (R$ 1.106,21/hab).

O Recife aparece com R$ 226,25/hab – em números absolutos, foram R$ 337 milhões no período, o que equivale a 15% do total empenhado pelos municípios.

Dos R$ 351 milhões gastos pelo governo do Estado, R$ 67 milhões foram destinados ao São João, R$ 67 milhões ao Carnaval, R$ 1,2 milhão ao Natal e R$ 2,63 milhões às comemorações de fim de ano.

Maiores cachês

Entre os mais de quatro mil artistas contratados desde 2022, os maiores valores individuais foram pagos aos cantores Wesley Safadão (R$ 980 mil), Gusttavo Lima (R$ 900 mil), Ana Castela, Jorge e Mateus, Leonardo e projeto À Vontade (R$ 800 mil cada).

As contratações acumuladas mais elevadas envolvem nomes como Raphaela Santos (R$ 33 milhões), Priscila Senna (R$ 31 milhões), Tarcísio do Acordeon (R$ 27 milhões), Iguinho e Lulinha e Xand Avião (R$ 22 milhões cada) e Limão Com Mel (R$ 21 milhões).

Além dos cachês, os custos com estrutura (palcos, iluminação, sonorização e demais serviços) somam R$ 640 milhões, sendo R$ 191 milhões nos últimos 12 meses.

O painel mostra ainda uma tendência de alta em despesas com cachês que passou de R$ 271 milhões em 2022, para R$ 706 milhões em 2024 (um aumento de 160%). Só nos últimos 12 meses o valor empenhado chegou a R$ 735 milhões. Já os gastos com estrutura mais do que dobraram entre 2022 e 2024.

O Tribunal de Contas ressalta a importância das festividades como forma de preservação da cultura e aquecimento da economia, mas reforça que os gastos públicos devem seguir os princípios da legalidade, planejamento e responsabilidade fiscal.

“Ao oferecer acesso fácil e direto a esses dados, o painel criado pelo TCE-PE se consolida como um importante instrumento de fiscalização cidadã”, comentou o presidente do TCE-PE, conselheiro Valdecir Pascoal.

“O painel permite que qualquer pessoa, incluindo os próprios gestores públicos, para fins de comparação e referência, possa acompanhar como estão sendo utilizados os recursos públicos nas festas realizadas por prefeituras e pelo governo estadual”.