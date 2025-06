Alckmin é chamado de "padrinho" e Raquel Lyra de "filha" de Belo Jardim pelo prefeito da cidade

Geraldo Alckmin e Raquel Lyra (Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), foram intitulados como “padrinho” e “filha”, respectivamente, de Belo Jardim pelo prefeito da cidade, Gilvandro Estrela (União).

A afirmação ocorreu durante a visita à nova Unidade de Reciclagem e Metais do Grupo Moura, no Complexo Industrial da empresa, nesta sexta-feira (6).

Durante os cumprimentos de praxe em eventos, o prefeito disse que “Alckmin é o padrinho de Belo Jardim” e que “Raquel Lyra, que é filha”.

“O senhor [Geraldo Alckmin] tem a cara do povo de Pernambuco e de Belo Jardim. O senhor é a essência número um da política brasileira, como governador, como ministro, como vice-presidente”, elogiou Gilvandro Estrela.

Em continuidade do discurso, o prefeito disse que Raquel Lyra está fazendo história no estado.“A gente também apoia Raquel, essa grande mulher, primeira governadora de Pernambuco, está fazendo história”, destacou.

Antes de finalizar o discurso, o prefeito foi interrompido por uma salva de palmas para a governadora, puxada por Geraldo Alckmin.

Como resposta, Raquel Lyra disse que se sentia em casa em Belo Jardim e destacou as ações feitas que têm alcançado a cidade.

“Estamos trabalhando no projeto da duplicação da BR-232. A primeira etapa deve ser de sair de São Caetano até Belo Jardim. Esse é um sonho sonhado há muito tempo para permitir maior fluidez do trânsito. Estamos trabalhando em um novo estímulo do programa Morar Bem Pernambuco, na indústria da construção civil aqui em Belo Jardim. Então estamos trabalhando muito em várias frentes aqui na cidade, na região e no estado como um todo, e o que a gente diz é não deixar ninguém para trás”, frisou Raquel.