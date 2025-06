Alckmin fala sobre economia e diz que baixa popularidade de Lula é "retrato do momento"

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), foi questionado pelo Diario sobre o resultado da pesquisa Quaest, que mostra um aumento na rejeição do governo Lula

Geraldo Alckmin visitou Belo Jardim, no Agreste (Rafael Vieira)

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), comentou a queda nos índices de aprovação do governo Lula (PT) durante a passagem por Pernambuco.



Alckmin esteve na inauguração da nova Unidade de Reciclagem e Metais do Grupo Moura, no Complexo Industrial da empresa em Belo Jardim, no Agreste.



Segundo a mais recente pesquisa Quaest, divulgada na última quarta-feira (4), a desaprovação ao governo Lula (PT) atingiu 57% dos eleitores brasileiros.



Este é o índice mais alto desde o início do atual mandato. A aprovação caiu para 40%, o menor nível registrado até o momento. Ambas as variações ocorreram dentro da margem de erro da pesquisa.



“Pesquisa é retrato de um momento. O que tivemos no final do ano passado é no começo deste ano? O Brasil sofreu uma seca enorme, uma grande seca. Então, houve uma queda de produção, aumentou o preço de alimento e chegou a R$ 6,20. Tudo isso passou. O dólar, ontem, estava menos de R$ 5,60. Despencou. A inflação vai cair, vai melhorar o poder de compra da população e a safra vai ser recorde. Vamos ter uma safra 10% maior esse ano. E o governo está trabalhando”, afirmou Alckmin.



O levantamento também revelou que, pela primeira vez, Lula passou a ser mais desaprovado do que aprovado entre católicos e eleitores com ensino fundamental. Entre os brasileiros de menor renda, onde tradicionalmente o presidente mantinha forte apoio, a aprovação agora está tecnicamente empatada com a desaprovação.

Por outro lado, o levantamento apontou sinais de resiliência política no Nordeste, região estratégica para o governo. Lá, Lula voltou a registrar maioria de aprovação.



A percepção da população em relação à economia também apresentou leve melhora, embora a maioria (61%) dos brasileiros ainda acredite que o país esteja na direção errada, um aumento em relação aos 56% registrados anteriormente.



“Eu acho que a gente deve interpretar a pesquisa como um estímulo para trabalhar mais. Esse é o recado”, complementou Alckmin.



A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho, com 2.004 entrevistas presenciais em todo o Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.