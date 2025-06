Raquel Lyra aproveita evento com Alckmin e João Campos para elogiar Lula

Governadora Raquel Lyra (Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), aproveitou a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na inauguração da Unidade de Reciclagem de Metais do Grupos Moura, em Belo Jardim, no Agreste, nesta sexta-feira (6), para elogiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Presidente nacional do PSB e provável adversário da gestora estadual em 2026, o prefeito do Recife, João Campos, também participou da cerimônia.

“Alckmin foi a primeira pessoa que eu procurei quando fui eleita aqui em Pernambuco e o senhor abriu as portas para nós. E de lá para cá muita coisa aconteceu. Eu quero agradecer pelo senhor estar em Pernambuco, por acreditar na força dessa gente… Deixo aqui a minha gratidão ao presidente Lula, que não tem faltado e tem sido parceiro quando a gente está construindo, discutindo os maiores desafios de Pernambuco”, afirmou Raquel.