"Não fomos eleitos para tirar retrato", diz Raquel em indireta para a Alepe

Governadora Raquel Lyra (Yacy Ribeiro/Secom)

“A gente não foi eleito para tirar retrato. A gente foi eleito para fazer mudança”. Essa foi uma das mensagens que a governadora Raquel Lyra (PSD) fez questão de mandar ontem para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), durante evento ontem no Quartel da Polícia Militar, no Derby.

Em uma guerra que parece não mais acabar, Raquel ainda fez questão de citar todos os projetos que, atualmente, em tramitação na Alepe.

A frase foi dita na abertura do discurso da governadora, quando ela citou a presença do deputado Joaquim Lira (PV) e aproveitou para, segundo ela, reverenciar, “os deputados que acreditam na força da mudança”.

“A mudança precisa ser estrutural. E a gente tem precisado, sim, e muito, da Assembleia Legislativa na aprovação dos projetos de lei e dos empréstimos que financiam as obras. Na defesa dos interesses supremos do povo de Pernambuco”.

Ainda no discurso, a governadora ainda ressaltou: “a gente precisa ter a plena consciência da nossa responsabilidade. E que se nós, lideranças políticas, não formos capazes de colocar Pernambuco em primeiro lugar, de garantir que o nosso estado seja sempre o nosso interesse e o nosso bem, ninguém o será”.

PROJETOS

Logo após a cerimônia, durante entrevista coletiva, a governadora falou sobre o projeto de lei encaminhado na última quarta-feira (4) à Alepe e que trata da criação de cinco novos batalhões da Polícia Militar. Ao ser questionada pelo Diario de Pernambuco sobre uma possível dificuldade de aprovar o projeto, Raquel fez questão de frisar: “Não acredito que alguém tenha coragem de ser contra a criação de novos batalhões ou votação de novos empréstimos”, disse com bastante veemência.

A partir daí, ela listou outras propostas. “Tem programa de regularização de ontribuinte para poder permitir que quem, por uma conjuntura, não pode pagar o imposto no tempo certo, mas acredita em Pernambuco e quer empreender”, citou.



“Tem um reajuste de professores aprovado por unanimidade, fruto de muito diálogo. Aprovação unânime pelo sindicato dos trabalhadores da educação de Pernambuco. Tem cargos para o Poder Judiciário, para o Tribunal de Contas do Estado, para que eles possam fazer concurso. Tem crédito orçamentário para que a gente possa fazer convênios com os municípios e permitir que eles façam os festejos de São João. Então, estamos muito confiantes nessa aprovação”, afirmou a governadora.

No fim, ela ainda completou: “Não há nenhuma matéria que trate de algo lá além dos interesses do povo pernambucano. Nenhuma discussão menor pode ultrapassar a força do que a gente tem feito no nosso estado”.

O Diario de Pernambuco procurou a assessoria da Alepe para saber se haveria alguma resposta, mas a informação é de que a Casa não iria se manifestar.