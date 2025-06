Vídeo: "Não tenho nada a ver com a Carla Zambelli", diz Bolsonaro após depoimento

Bolsonaro prestou depoimento à PF e afirmou não ter envolvimento com ações da deputada, investigada por obstrução e alvo da Interpol

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento à Polícia Federal (PF) (KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou nesta quinta-feira (5/6) que não tem qualquer vínculo com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), alvo de investigações da Polícia Federal por supostos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação penal. A declaração foi dada à imprensa após ele prestar dois depoimentos na sede da PF, em Brasília.



“Não tenho nada a ver com a Carla Zambelli. Não botei dinheiro no Pix dela”, afirmou Bolsonaro a jornalistas após a oitiva. Ele também disse estar acompanhando o caso pela imprensa e afirmou desconhecer os autos do processo: “A gente não conhece os autos”.

A convocação de Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito de dois inquéritos.

