Defesa de Bolsonaro pede suspensão de processo da trama golpista

Advogados de Bolsonaro pediram que ele seja ouvido em interrogatório no Supremo somente após todas as testemunhas dos núcleos serem ouvidas

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ingressaram, na noite desta quinta-feira (5/6), com um pedido de suspensão do processo que investiga uma suposta trama golpista.



A defesa aponta dois principais argumentos: a falta de acesso integral às provas e a necessidade de que Bolsonaro só seja interrogado após o depoimento das testemunhas dos demais núcleos denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os advogados afirmam que, apesar de decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando o acesso integral ao material da investigação, a defesa recebeu apenas links com milhares de gigabytes de dados — parte dos quais ainda não foi disponibilizada pela Polícia Federal (PF).

