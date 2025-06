Bolsonaro diz à PF que enviou R$ 2 milhões a Eduardo nos EUA

Bolsonaro respondeu sobre financiar o filho, que está fora do país. Eduardo tem denunciado nos EUA supostos abusos de autoridades no Brasil

Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil (Lula Marques/Agência Brasil)

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento à Polícia Federal (PF), na tarde desta quinta-feira (5/6), sobre o financiamento de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal licenciado, nos Estados Unidos. Ele informou ter enviado R$ 2 milhões para o filho no último dia 13 de maio.

Bolsonaro disse que não se trata de financiamento de nenhum ato ilegal. “Ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. A acusação é que estou financiando atos antidemocráticos”, revelou o ex-presidente à imprensa, logo após falar à PF.

Veja também: Bolsonaro chega à PF para dar depoimento sobre atuação de Eduardo nos EUA

O depoimento foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que investiga a atuação de Eduardo junto ao governo do republicano Donald Trump em busca de punições para autoridades brasileiras. O próprio Moraes é um dos alvos das investidas do parlamentar.

1 / 2 2 / 2 < >



Confira as informações completas no Metrópoles.