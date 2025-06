Bolsonaro chega à PF para dar depoimento sobre atuação de Eduardo nos EUA

O ex-presidente chegou à sede da PF, em Brasília, pouco antes das 15h desta quinta-feira (5/6). Na oitiva, ele também falará no inquérito contra Zambelli

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou à Polícia Federal (PF) pouco antes das 15h para depor sobre a atuação do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), nos Estados Unidos. Ele também falará no inquérito da deputada Carla Zambelli (PL-SP), condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Eduardo mudou-se para o EUA após pedir licença de seu cargo. O inquérito contra ele investiga a suspeita de que o filho de Bolsonaro estaria atuando no país de Donald Trump contra o Judiciário brasileiro. A investigação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, após representação apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e acolhida pela Procuradoria-Geral da República (PGR).



A PGR pediu ao Supremo a autorização para receber o depoimento de Bolsonaro, tendo em vista que as ações do filho nos Estados Unidos favorecem o pai, e por ele “já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do sr. Eduardo Bolsonaro em território americano”.

Confira as informações no Correio Braziliense.