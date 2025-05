Correios iniciam atendimento às vítimas da fraude no INSS no Recife com vistoria de ministro

Fraude do INSS

Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, acompanhou no Recife o primeiro dia de atendimento presencial às vítimas da fraude do INSS (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O atendimento presencial aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para consultar e contestar os descontos indevidos de associações começou na manhã desta sexta-feira (30) em 146 agências dos Correios em Pernambuco. O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz (PDT), vistoriou o início da assistência na central dos Correios no Recife.

Queiroz chegou à agência logo no início do expediente, e uma fila já se formava em frente ao prédio, localizado na avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio.

“Eu estava aqui no atendimento do primeiro aposentado. Ele entrou no sistema, constatou que não houveram descontos nos últimos cinco anos e recebeu um comprovante, mas do lado dele tinha o seu Erasmo, que encontrou três descontos indevidos e recebeu os três formulários certificando que haviam esses descontos”, relatou o ministro.

Dezenas de pessoas buscaram o atendimento já no primeiro dia, mas a tendência deve ser de aumento da procura. No entanto, Queiroz garantiu que a maior parte da demanda é esperada pelo telefone e site do INSS, e as agências dos Correios seriam o suficiente para acolher os aposentados e pensionistas que optarem pela consulta presencial.

“Dos 100 milhões de acessos mensais ao INSS, 91 milhões são feitos através do ‘Meu INSS’. Cerca de 6 ou 7 milhões são feitos pelo telefone. E apenas 2% do total, 2 milhões de pessoas, costumam ser atendidas nas agências”, explicou Queiroz.

Em Pernambuco, 146 agências já estão habilitadas a fazer o atendimento. “O nosso propósito é, daqui para a semana que vem, habilitar as outras para os 184 municípios de Pernambuco serem cobertos”, declarou.

Mais de 5 mil agências já fazem a consulta e contestação dos descontos indevidos em todo o país. Autoridades do Governo Federal acompanharam o primeiro dia de trabalho em outras três capitais: O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, esteve em Brasília; o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, em Salvador; e o presidente do INSS, Gilberto Waller, em São Paulo.

“O ‘olho no olho’ foi o objetivo do presidente quando nos pediu para fazer o atendimento através dos Correios, porque nós temos agências em todos os municípios do Brasil, e para possibilitar que o aposentado ou pensionista que não queira usar o ‘Meu INSS’ ou telefone possa ter um contato pessoal”, afirmou o ministro.

Autodeclaração

De acordo com Queiroz, ainda não é possível saber quantas pessoas foram vítimas da fraude em Pernambuco. É preciso que os aposentados e pensionistas consultem sua situação junto ao INSS para contestar os descontos indevidos. A partir da contestação, as associações têm 15 dias para comprovar a autorização do desconto ou se comprometer em fazer o ressarcimento.

O ministro confirmou que o dinheiro reembolsado será das próprias associações fraudulentas. “A AGU já está junto da Controladoria-Geral da União buscando o patrimônio das empresas, o patrimônio pessoal, se tem dinheiro em paraísos fiscais, imóveis, carros de luxo, para poder juntar um montante. Já tem cerca de R$ 1 bilhão de reais bloqueados. Esse valor pode chegar a R$ 3 bilhões de reais”, disse.

“O presidente da República também me disse, em reuniões fechadas, que não gostaria de ver dinheiro do Tesouro sendo usado para pagar os aposentados. Ele quer que quem fraudou devolva o dinheiro. Agora, em última instância, até que o dinheiro seja monitorado e trazido de volta, o Governo Federal vai encontrar uma maneira de adiantar para o aposentado que não pode esperar”, acrescentou.

Apesar do presidente do INSS ter estipulado 31 de dezembro como prazo, Queiroz reforça que não há uma data limite para que as pessoas procurem o INSS para contestar descontos indevidos.

“Nós gostaríamos que esse ressarcimento se desse da maneira mais rápida possível. Mas há um contingente que pode deixar para procurar só no segundo semestre. Não podemos garantir que as pessoas vão começar agora esse processo. O importante é que não precisa pressa. Se a pessoa não fez esse mês, pode fazer no próximo. Daqui a três meses, quando passar todo esse primeiro momento”, afirmou.

“Ninguém fica para trás”

Conversando com os aposentados e pensionistas na agência central dos Correios no Recife, Wolney Queiroz conheceu Dario Solano, de 79 anos, analfabeto e aposentado por invalidez na década de 1980, que alegou ser vítima de descontos indevidos desde 2018, em valores que variam entre R$ 15 e R$ 77.

Segundo Dario, ao perceber os descontos, ele procurou uma agência da Caixa Econômica Federal, onde um atendente teria informado que ele estava sendo roubado e deveria entrar em contato com o INSS. Ao ligar para o 135, canal de atendimento do Instituto, ninguém atendia.

"Tenho problemas de diabetes, de próstata, de coração. Tomo conta de três netos. Quero ter meu dinheiro de volta. Tenho fé em Deus. O ministro me falou que eu me acalmasse que ia sair meu dinheiro e de todos os aposentados. Tenho esperança", relatou.

O ministro da Previdência se emocionou ao conversar com Dario. “Quando o presidente me chamou para ser ministro, ele fez três recomendações. Busca os culpados, cuidar dos nossos aposentados e não deixar ninguém ficar no prejuízo. Não tem ninguém que fique para trás”, declarou.

“Quando encerrar todo o atendimento presencial, pelo telefone e pelo Meu INSS, vai ser feita uma busca ativa. Nós vamos mandar o carro do INSS procurar aqueles últimos aposentados e pensionistas que tiveram desconto e não procuraram o sistema. Vamos mandar o PrevBarco, que são barcos da Previdência Social, para buscar comunidades ribeirinhas isoladas, que não têm energia elétrica, que podem não ter tido acesso à informação”, acrescentou.