INSS tem sistema fora do ar após suspeita de ataque hacker

Sistema do INSS está fora do ar no 1º dia de atendimento nos Correios a aposentados que tiveram descontos indevidos. AGU cita ataque hacker

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou, nesta sexta-feira (30/5), que o sistema nacional do INSS está fora do ar. A suspeita é de ataque hacker. O ministro fez a afirmação durante visita a uma agência dos Correios em Brasília para averiguar o primeiro atendimento presencial a aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos.

Os aposentados vítimas de fraudes que compareceram à agência dos Correios no DF, onde o ministro está para atendê-los, não conseguiram sacar o ressarcimento. Cerca de 5.033 agências dos Correios em todo o país realizam o atendimento presencial.

1 / 2 2 / 2 < >

O Metrópoles conversou com Irene Barbosa, que compareceu à agência, mas não conseguiu ser atendida. “Eu vim aqui para alguém me explicar. Eu não entendo. Sou analfabeta […] Queria entender o processo para eu saber por que não tô recebendo o salário completo. A moça que me atendeu pediu para eu vir na semana que vem porque o sistema caiu”, afirmou.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.