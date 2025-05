Prefeito de Salgueiro, Fabinho Lisandro se filia ao PSD de Raquel Lyra

Lisandro é ex-presidente estadual do PRD; troca de legendas acontece após novo comando do partido não garantir a permanência na base da governadora

Mudança de partido de Fabinho Lisandro reforça sua aliança com Raquel Lyra (Divulgação)

O prefeito de Salgueiro e ex-presidente do PRD em Pernambuco, Fabinho Lisandro, se filiou ao PSD nesta terça-feira (27). A ingressão acontece um dia depois do novo dirigente do PRD, Josafá Almeida, não garantir que o partido permanecerá na base da governadora Raquel Lyra (PSD) – condição que teria sido “imposta” por Lisandro para a troca do comando.

Josafá Almeida, que também é prefeito de São Caetano, teve sua filiação ao PRD articulada pelo deputado federal Luciano Bivar, que aguarda a janela partidária de 2026 para deixar o União Brasil. Ao Blog Dantas Barreto, o novo dirigente afirmou que Bivar “não aceitaria imposições”, e o PRD está livre para escolher seu palanque.

“Não foi imposta qualquer condição de alinhamento com candidatura alguma em Pernambuco. No momento e hora oportuna anunciaremos o alinhamento político. Luciano Bivar sempre foi e será um líder independente, e não aceitaria de forma alguma imposição”, disparou Josafá.

O único deputado estadual do PRD, Joãozinho Tenório, é aliado da governadora na Assembleia Legislativa.

Aliado do Governo

Com a ingressão, a legenda de Raquel Lyra soma 63 prefeitos no Estado. “É por reconhecer nossas entregas em cada região de Pernambuco e ver a mudança de vida no município que os prefeitos se juntam ao nosso projeto de mudança. Agradeço a chegada de Fabinho Lisandro ao PSD, uma liderança do Sertão que chega para somar ao partido”, afirmou a governadora.

Lisandro reforçou a boa relação de Salgueiro com a gestão estadual. Ele foi eleito em 2024 com o apoio da governadora, e somou 58% dos votos válidos.

“Estou ao lado da governadora Raquel Lyra, que tem feito um trabalho importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Em Salgueiro, o Governo já entregou estrada nova, títulos de propriedade, a ampliação do programa do leite, entre tantas iniciativas”, disse.