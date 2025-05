Luciano Bivar articula para assumir controle do PRD-PE, mas condição é apoiar Raquel Lyra

Único deputado estadual do PRD é vice-líder do Governo na Alepe

Sem condições de permanecer no União Brasil, após perder a presidência nacional, o deputado federal está se articulando para assumir o comando do Partido da Renovação Democrática (PRD), em Pernambuco. Nesta quarta-feira (30), ele disse ao Blog Dantas Barreto que já teve uma conversa com o presidente nacional, Ovasco Resende, e também com o dirigente em Pernambuco, Fabinho Lisandro, que é prefeito de Salgueiro.





De acordo com Bivar, haverá outra reunião com Ovasco, em São Paulo, para alinhavar as negociações. O deputado disse que tem prefeitos aliados e outras lideranças políticas com disposição de reforçar o PRD, visando às eleições de 2026. “Nosso objetivo é montar uma chapa forte para deputado federal e estadual”, garantiu.





Quanto ao apoio do partido na disputa pelo Governo do Estado, Luciano Bivar disse ser uma decisão que ficará para quando tudo ficar acertado sobre o seu futuro político. “Depois dessa configuração, vamos conversar com a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos”, disse o parlamentar, referindo-se aos pré-candidatos do PSD e PSB.

Apoio a Raquel





Atual presidente do PRD em Pernambuco, Fabinho Lisandro disse ao Blog Dantas Barreto que as conversas com Luciano Bivar iniciaram no final de 2024. O prefeito de Salgueiro considera importante a chegada do deputado, mas há duas condições e a principal é apoiar a reeleição da governadora Raquel Lyra.





“Há um direcionamento da Executiva Nacional do PRD para continuar na base da governadora Raquel Lyra, por tudo ela vem realizando. É uma condição inequívoca. Outra é a montagem de chapas para deputados estaduais e federais para fortalecer o partido. Se Bivar vier para agregar, será importante”, ressaltou Fabinho Lisandro.





Atualmente, o PRD integra a base do Governo Raquel, inclusive o único deputado estadual, Joãozinho Tenório, é o vice-líder da bancada governista.





Federação PP-UB





Sobre a formalização da federação entre o União Brasil e o PP, Luciano Bivar diz ser “uma junção oportunista”. “O União Brasil se tornou um partido sem alma, sem ideal e fisiológico”, disparou.