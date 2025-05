MDB marchará com João Campos, diz Raul Henry no discurso da vitória

Ex-deputado federal venceu Jarbas Filho, neste sábado (24), e foi reeleito presidente do MDB em Pernambuco

Raul Henry (Divulgação)

Assim que saiu o resultado da eleição do MDB, o presidente Raul Henry deixou claro que, no pleito de 2026, apoiará o prefeito João Campos (PSB) para governador de Pernambuco. Ele somou 65 votos, derrotando o deputado estadual Jarbas Filho, neste sábado (24), após uma disputa acirrada pelo comando estadual do partido.

“O que está em jogo é a nossa linha política em Pernambuco. Não é olhar para trás, é olhar para a frente, mas isso não significa mudar a nossa linha política. Temos uma aliança com o PSB, uma aliança de lealdade, de reciprocidade e parceria. Quero dizer explicitamente o apoio a João Campos para governador de Pernambuco”, falou Raul Henry.

O presidente reeleito agradeceu a quem acreditou na sua história de cerca de 40 anos no MDB. Também garantiu estar aberto ao diálogo para recompor o partido no Estado.

João Campos

Assim que tomou conhecimento do resultado, o prefeito João Campos parabenizou seu secretário de Relações Institucionais pela vitória.

“Quero parabenizar o meu amigo Raul Henry pela expressiva vitória na eleição do MDB estadual, com o importante apoio e trabalho do prefeito Paulo Roberto. Um resultado que honra a história de lutas e de posições firmes desse partido e que aponta para um futuro que olha para um Pernambuco mais altivo e promissor”, escreveu Campos nas redes sociais.