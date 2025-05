Administrador adjunto de Fernando de Noronha se reúne com ilhéus

Como administrador adjunto de Fernando de Noronha, Virgílio Oliveira conversou com moradores e conselheiros distritais da ilha. (Divulgação)

Nomeado na última sexta-feira (16) pelo Governo de Pernambuco como administrador adjunto de Fernando de Noronha, Virgílio Oliveira desembarcou na ilha na última terça-feira (20) para ouvir as primeiras demandas da comunidade. A viagem aconteceu enquanto ele aguarda a sabatina na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) que é necessária para efetivá-lo no cargo de administrador-geral do arquipélago.

Nessa visita oficial, Virgílio participou de uma reunião extraordinária no Conselho Distrital, onde se apresentou aos conselheiros, propondo um diálogo aberto com a população.“O nosso primeiro passo foi nos reunir com os conselheiros distritais para garantir uma administração alinhada com quem conhece profundamente a realidade da ilha. O Conselho tem papel fundamental em Noronha”, afirmou ele.



Na ocasião, o administrador destacou as prioridades da gestão, que busca fomentar o desenvolvimento turístico e econômico de maneira sustentável, focando na preservação ambiental. “Também vamos investir na infraestrutura, com melhorias no hospital, nas estradas e no sistema de salve aéreo, que precisa de mais agilidade e eficiência”, prometeu ele, que visitou o Hospital São Lucas para avaliar o funcionamento dos serviços essenciais e identificar necessidades urgentes.

O presidente do Conselho Distrital, Milton Luna, reforçou o compromisso da Casa com o apoio institucional à nova gestão. “Hoje, Virgílio é o comandante principal no executivo e vai ter total apoio no que for preciso do Conselho, que seja de interesse da comunidade. A nossa função é fiscalizar e cobrar o que tem que ser cobrado para a população. Sem sombra de dúvidas, ele se preparou muito para estar aqui", disse Milton.